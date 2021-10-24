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Гутерриш заявил, что у ценностей Устава ООН нет срока давности

По словам генсека ООН, устав организации остается актуальным для преодоления глобальных вызовов, стоящих перед человечеством

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Устав ООН не имеет срока давности и остается актуальным для преодоления глобальных вызовов, стоящих сегодня перед человечеством. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь Дня ООН. Его выступление распространила пресс-служба всемирной организации.

"Нам надо объединиться, чтобы справиться с глобальными вызовами и добиться осуществления целей устойчивого развития, - отметил он. - Чтобы сделать это, нам необходимо обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса каждому человеку в любом месте на планете, и лучше рано, чем поздно. Нам необходимо обеспечить права и достоинство всех людей - особенно бедных и находящихся в сложных жизненных условиях, женщин и девочек, детей и молодежи".

"Нам необходимо положить конец конфликтам, которые губят наш мир, необходимо принять на себя смелые обязательства по борьбе с изменениями климата - и выполнить их", - добавил генеральный секретарь.

Гутерриш подчеркнул, что ценности, заложенные в Устав ООН 76 лет назад, помогут добиться реализации этих задач. "Срока давности у них нет, - продолжил он - В День ООН нам надо объединиться под их эгидой и полностью реализовать Устав Объединенных Наций".

День Организации Объединенных Наций учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана не случайно - именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. В 1971 году Генассамблея рекомендовала странам, входящим в ООН, отмечать его на государственном уровне.

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