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Президентские выборы в Узбекистане
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Наблюдатели от СНГ пока не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что выборы проходят открыто, наблюдателям не создается никаких препятствий

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Наблюдатели от СНГ на данный момент не зафиксировали никаких нарушений на проходящих в воскресенье выборах президента Узбекистана. Об этом заявил журналистам глава миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В целом складывается неплохое впечатление, все идет организованно. Достаточно высокая явка, - сказал он. - Пока каких-то нарушений мы не выявили. Мы спрашивали у местных наблюдателей, были ли какие-то жалобы, замечания, - нет".

Лебедев выразил надежду, что "эта тенденция спокойного, организованного голосования будет выдержана до конца рабочего дня". "А это - гарантия того, что выборы пройдут организованно и достойно, - добавил глава миссии наблюдателей. - Из собственного опыта могу сказать, что какие-то технические упущения будут, но тот характер голосования, который мы фиксируем на данный момент, дает основания говорить о том, что каких-то технических замечаний будет немного, и мы очень надеемся, что они не повлияют на итоги голосования".

"Могу с чистой совестью сказать - выборы открытые. Наши наблюдатели нигде не чувствовали препятствий в работе, наоборот - только помощь и поддержку. Все двери в кабинеты структур, которые заняты организацией избирательного процесса, для нас были открыты", - обратил внимание Лебедев.

"Нет оснований сомневаться в демократичности выборов, потому что [участвуют] пять кандидатов, [у них] хорошие программы", - подчеркнул он, отметив также "отсутствие во время предвыборной кампании черного пиара и войны компроматов".

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УзбекистанПрезидентские выборы в Узбекистане
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