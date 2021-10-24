Власти Уганды пообещали найти организаторов и исполнителей взрыва в кафе в Кампале

ПРЕТОРИЯ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Уганды найдут террористов, которые причастны к организации и проведению взрыва в столичном районе Кавемпе вечером 23 октября, в результате которого, по данным газеты Daily Monitor, погибли три человека, и еще семеро получили ранения.

"Согласно имеющейся у меня информации, три человека пришли [в кафе] и оставили там пластиковый пакет, который затем взорвался, - отметил в Twitter в воскресенье президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. - Все говорит об акте терроризма, но мы найдем виновных".

Полиция ведет расследование случившегося.

Нынешний взрыв в Кавемпе второй по счету в текущем месяце. Так, 8 октября боевики из группировки "Исламское государство в Центральной Африке", которая входит в структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), взорвали в этом столичном районе полицейский участок. Террористическая атака была проведена ночью, никто из сотрудников полиции не пострадал.