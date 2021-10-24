Талибы не будут участвовать в министерской встрече в Иране по Афганистану

ТАСС, 24 октября. Представители пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не примут участия в предстоящей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. Об этом в воскресенье заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабинете министров страны Забихулла Муджахид.

"Никто из представителей правительства "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) не будет присутствовать на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана", - указал Муджахид, слова которого привел афганский телеканал Ariana News. Вместе с тем он охарактеризовал как "хорошее" намеченное в Тегеране министерское совещание.

18 октября иранский МИД объявил, что в очной встрече министров иностранных дел в Тегеране примут участие шесть стран: Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. Первая встреча в этом формате прошла 8 сентября в режиме онлайн.