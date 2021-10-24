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Эфиопия сообщила о новом авиаударе по целям в штате Тыграй

Это второй за сутки удар

ПРЕТОРИЯ, 24 октября. /ТАСС/. ВВС Эфиопии нанесли в воскресенье второй за сутки удар по целям в штате Тыграй. Об этом сообщил телеканал Fana со ссылкой на федеральные власти страны.

По их данным, днем были атакованы объекты на севере Тыграя. "В Май-Цебри ударам ВВС подвергся тренировочный лагерь Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), который служил также командным пунктом", - цитирует агентство сообщение эфиопской государственной службы по связям с общественностью. Удар был нанесен также в районе города Адва, расположенный на северо-западе от административного центра Тыграя Мэкэле.

Как передает сомалийский новостной портал Garowe, на территории штата перестала работать сотовая связь. Всего за текущую неделю ВВС Эфиопии нанесли семь ударов по целям в Тыграе. По данным федерального правительства, целями являются объекты, используемые в террористических целях, и телекоммуникационная инфраструктура, контролируемая НФОТ.

Операция федеральных сил на севере Эфиопии началась 7 октября с ударов ВВС по расположениям отрядов повстанцев на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных войск и ополченцев Амхары на позиции НФОТ. В последние две недели на линиях соприкосновения идут ожесточенные бои, ни одна из сторон пока еще не смогла добиться решающего успеха.

Эфиопское информационное агентство сообщило в воскресенье об утечке в интернет планов НФОТ. Как поясняет агентство со ссылкой на специалиста, который изучил данные документы, повстанцы замышляют раздробить Эфиопию путем подрыва конституционного порядка.

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