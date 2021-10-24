ЦИК Ливии намерен начать прием заявлений от кандидатов на выборы в начале ноября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Центризбирком Ливии намерен начать прием заявлений от кандидатов на предстоящие всеобщие выборы в начале ноября. Об этом в воскресенье сообщил глава ливийской ЦИК Имад ас-Саих.

"Центризбирком планирует начать прием заявлений от кандидатов для участия в предстоящих выборах в стране в первой половине ноября", - отметил ас-Саих, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al Ahrar. Он уточнил, что прием заявок на участие в парламентских и президентских выборах начнется одновременно. По словам ас-Саиха, Центризбирком находится в контакте с парламентом страны, "чтобы внести поправки в некоторые технические пункты в закон о выборах".

Глава ливийского избиркома уточнил, что "второй тур президентских выборов [если его проведение потребуется] пройдет одновременно с выборами в парламент страны".

Выборы в Ливии были назначены на 24 декабря по решению Форума ливийского политического диалога. Эта дата была определена в рамках политического консенсуса между различными силами, представляющими Ливию внутри страны и за ее пределами. Однако в начале октября Палата представителей (парламент) Ливии изменила дату проведения парламентских выборов и решила организовать их через 30 дней после президентских.