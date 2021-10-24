В Киеве у здания Рады проходит пикет против повышения коммунальных тарифов

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Несколько десятков человек проводят пикет у здания Верховной рады в Киеве, требуя не допустить повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает ресурс Klymenko Time в своем Telegram-канале в воскресенье, основными претензиями граждан являются высокая стоимость отопления и горячей воды.

Участники акции держат в руках флаги Украины и плакаты с надписями "Стоп тарифному геноциду", "Повышение тарифов ЖКХ - убийство украинцев", "Новые тарифы ЖКХ преступны", "Ободранный народ = евроинтегрированная Украина". На одном из плакатов содержится призыв к главе государства Владимиру Зеленскому "сделать что-то", чтобы не допустить повышения тарифов.

Пикет проходит спокойно, охрану общественного порядка обеспечивают около двух десятков силовиков. Организатор акции - общественная организация "Нет коррупции".

Ранее правительство страны, компания "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум, предусматривающий, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Между тем эксперты прогнозируют повышение тарифов на 30-40% в ряде регионов. По оценке специалистов, предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату газа на фоне резкого роста цен на голубое топливо.

Из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений в некоторых украинских областях объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС). По данным местных властей, поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен. Введение режима ЧС позволит бюджетным учреждениям заключать договоры с компанией "Нафтогаз трейдинг" по сокращенной процедуре и обеспечить цену газа, соответствующую меморандуму.