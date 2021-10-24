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Операцию по спасению судна, севшего на мель в Болгарии, остановили

Это связано с погодными условиями

СОФИЯ, 24 октября. /ТАСС/. Штормовая погода с сильным ветром и волнением в очередной раз остановила операцию по спасению сухогруза Vera SU с азотными удобрениями на борту, застрявшего на камнях в районе заповедника "Яйлата" на северном побережье Болгарии.

Как сообщает в воскресенье специализированный болгарский портал Maritime.bg, с аварийного судна за последние сутки удалось разгрузить около 1,5 тыс. куб. м смеси удобрений с морской водой, после чего три буксира в течение трех часов пытались стащить сухогруз с камней, однако сделать им этого так и не удалось.

Спасательная операция будет продолжена при благоприятной погоде на следующей неделе. По заключению экспертов, серьезной экологической опасности судно больше не представляет.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель у побережья Болгарии. При ударе носовая часть судна, шедшего на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из девяти членов экипажа не пострадал. Попытки снять судно с камней успехом пока не увенчались. На освобождение судна техническое правительство Болгарии выделило 3 млн левов (около €1,5 млн).

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