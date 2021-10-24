В суды не поступали жалобы на нарушения на выборах президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Жалобы о нарушениях избирательного законодательства на проходящих в Узбекистане в воскресенье выборах президента к 16:00 по местному времени (14:00 мск) в суды республики не поступали.

"На текущий момент (16:00 по местному времени) в суды общей юрисдикции республики, которые рассматривают подобные дела, не поступило ни одной жалобы и обращения на нарушения избирательного законодательства в ходе проходящих выборов", - заявил на пресс-конференции председатель верховного суда Узбекистана Казимжон Камилов.

По его мнению, в республике обеспечены все избирательные права граждан. Он сообщил также, что ранее ВС разработал для судов общей юрисдикции специальные рекомендации для по рассмотрению жалоб и заявлений, связанных с избирательным правом. "Раз до настоящего момента не было ни одного заявления на нарушения в ходе голосования, значит, этих нарушений не было", - добавил глава ВС.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. По данным на 11.00 по местному времени (09:00 мск), явка составила 33,6%, превысив таким образом порог, необходимый для признания выборов состоявшимися.