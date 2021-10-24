Премьер Индии примет участие в саммите G20 в Риме и конференции по климату в Глазго

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Риме 30-31 октября и затем отправится в Глазго, где 1-2 ноября состоится саммит в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает в воскресенье МИД Индии на официальном сайте.

"Премьер-министр примет участие в 16-м саммите G20 в Риме с 30 по 31 октября 2021 года по приглашению премьер-министра Италии Марио Драги", - говорится в сообщении.

Индийское внешнеполитическое ведомство указывает, что это будет восьмой саммит "двадцатки", на котором будет присутствовать Моди. Премьер также проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Италии, отмечает МИД.

После этого Нарендра Моди отправится в Глазго, где примет участие во встрече мировых лидеров в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), саммит состоится 1-2 ноября 2021 года.

"В последний раз премьер-министр присутствовал на COP-21 в Париже в 2015 году, когда было заключено Парижское соглашение, реализация которого начинается в этом году. На COP-26 стороны будут работать над завершением руководящих принципов реализации Парижского соглашения; мобилизацией климатического финансирования; действий по усилению адаптации к изменению климата, разработкой и передачей технологий; и над достижением целей Парижского соглашения по ограничению роста глобальной температуры", - говорится в информации МИД.

Ведомство указывает, что Моди проведет двусторонние встречи в кулуарах COP-26, в том числе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.