Parisien: над загородной резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Два беспилотника были замечены в субботу в небе над особняком Лантерн - загородной резиденцией президента Франции Эмманюэля Макрона в Версале. Как сообщила в воскресенье газета Le Parisien, сам Макрон находился в это время в резиденции.

По данным издания, инцидент произошел после 22:00 по местному времени (23:00 мск). Беспилотники скрылись в направлении соседнего города Шене. Жандармерия не смогла установить, кто является владельцем летательных аппаратов.

Это не первый случай пролета беспилотников над строго охраняемой резиденцией президента Франции. В 2020 году 22-летний студент был задержан полицией за запуск дрона около особняка. Как выяснилось, молодой человек действовал без злого умысла и хотел снять с воздуха расположенный поблизости канал Версальского дворца.

Все полеты в этой зоне строго запрещены. Исключение сделано только для легких самолетов местного авиаклуба, на которых, чтобы не беспокоить президента, моторы были оснащены глушителями. За нарушение французских правил эксплуатации беспилотников грозит тюремное заключение на срок один год и штраф до €75 тыс.