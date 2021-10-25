Глава МИД Ливана сообщил о планах нанести визит в Москву

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб планирует поездку в Москву. Точная дата пока неизвестна, сообщил он в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье.

"Да, Москва в списке моих визитов, но, когда именно состоится визит, пока не знаю", - ответил Бухабиб на вопрос о наличии планов посетить Москву.

В четверг спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара, стороны обсудили ситуацию в республике. Богданов и Нассар также рассмотрели вопросы укрепления двустороннего взаимодействия, в том числе поддержание активного политического диалога.