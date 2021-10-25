СМИ: КНДР и Китай продолжат укреплять дружественные отношения

СЕУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Пхеньян и Пекин продолжат укреплять дружественные отношения. Об этом говорится в опубликованной газетой Rodong Sinmun статье, посвященной 71-й годовщине вступления подразделений китайских народных добровольцев в Корейскую войну 1950-1953 годов.

Как пишет издание, "скрепленная кровью нерушимая дружба" двух стран "будет передаваться через поколения, идущие к общей цели". В публикации также отмечаются "незабвенные деяния и героизм китайских воинов, без колебаний отдавших свои жизни".

Корейская война началась в июне 1950 года. 19 октября 1950 года силы китайских народных добровольцев переправились через пограничную реку Ялуцзян и участвовали в боевых действиях вплоть до заключения перемирия в 1953 году. Всего в боях были задействованы 2,9 млн китайских бойцов, из которых, по официальным данным КНР, погибли 197 653 человека.