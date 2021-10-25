Гутерриш назвал Китай важной опорой международного сотрудничества

"Все страны - члены ООН, включая Китай - последовательный поборник мультилатерализма - привержены выполнению Устава ООН и достижению наших общих задач по укреплению мира, выходу на устойчивый рост и развитие", - сказал он.

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Китай за 50 лет работы в ООН стал важной опорой международного сотрудничества, вносящей все возрастающий вклад в преодоление глобальных вызовов. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь 50-летия принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, передавшей КНР место во всемирной организации, в том числе в Совете Безопасности.

Гутерриш особенно приветствовал обязательства КНР по отказу от угольных электростанций и призвал Пекин взять на себя повышенные обязательства по борьбе с изменениями климата на саммите в Глазго. Кроме того, генеральный секретарь ООН отметил важную роль, которую страна могла бы сыграть в осуществлении глобальной вакцинации от коронавируса в рамках инициативы СOVAX.

"За прошедшие десятилетия Китай стал важным донором ООН и надежной основой международного сотрудничества, - добавил Гутерриш. - Объединенные Нации останутся верным партнером народа и правительства Китая в деле построения более справедливого и устойчивого мира".

До 1971 года место Китая в ООН принадлежало Тайваню, куда в конце гражданской войны бежали остатки войск Чан Кайши. США настаивали, что они представляли народ Китая и выступали против передачи места Китайской Народной Республике. Однако 50 лет назад Генассамблея ООН приняла решение о том, что именно КНР является подлинным представителем народа страны.