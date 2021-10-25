Австралия реформирует законы о конфиденциальности и введет кодекс для онлайн-платформ

СИДНЕЙ, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Австралии намерено радикально реформировать национальное законодательство в сфере защиты конфиденциальности и личных данных граждан в интернете, внедрив обязательный кодекс для онлайн-платформ и социальных сетей. Об этом сообщается в заявлении генерального прокурора страны Микелии Кэш, обнародованном в понедельник.

В заявлении генерального прокурора, в частности, указано, что пакет поправок к законодательству, подготовленный правительством Австралии, "позволит создать кодекс конфиденциальности в интернете, обязательный для социальных сетей, поставщиков данных и крупных онлайн-платформ, работающих на территории страны". "Онлайн-платформы, подпадающие под действие кодекса, должны будут выполнять строгие правила для обеспечения конфиденциальности, защищать детей в социальных сетях и <…> принимать все разумные меры для проверки возраста пользователей, действуя в интересах несовершеннолетних при обработке личных данных", - указала Кэш, отметив, что кодекс также "потребует получения родительского согласия для пользователей в возрасте до 16 лет".

Планируется, что поправки в законодательство о конфиденциальности в интернете обеспечат более широкие полномочия для регулирующих органов, позволяющие быстро и эффективно решать проблемы в сфере охраны личных данных граждан страны, и введут систему жестких наказаний за нарушение требований правительства. "Законодательство обеспечит более тщательный и прозрачный контроль соблюдения требований о конфиденциальности со стороны онлайн-платформ и социальных сетей и <…> гарантирует надлежащую защиту личных данных", - указала в своем заявлении генеральный прокурор.

Также Кэш отметила, что разработанный пакет поправок станет частью "ответа правительства Австралии на отчет антимонопольного регулятора страны - Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей - о деятельности цифровых платформ". Планируется, что предложенные правительством изменения будут переданы на рассмотрение федерального парламента страны после 7 января 2022 года.