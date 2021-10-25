Посол ФРГ в РФ назвал вопросы климата и инфраструктуры перспективными для сотрудничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Вопросы защиты климата, инфраструктурной политики, а также социальные науки будут перспективны для научного сотрудничества России и Германии в ближайшие десятилетия. Об этом сообщил в понедельник журналистам посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

"По моему мнению, вопрос устойчивого развития будет центральным на ближайшие десятилетия. <...> Что касается научного сотрудничества, то важную роль будут играть вопросы защиты климата. Сотрудничество будет распространяться на другие области, которые являются смежными: инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра. Это те направления, которые будут нас объединять в научной сфере", - сказал посол.

Он добавил, что Россия и Германия "могут внести большой вклад совместными усилиями в европейскую систему решения глобальных проблем", с которыми сталкивается мир.