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Политический кризис в Судане
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Премьер Судана призвал сторонников выйти на улицы с мирными протестами

Глава правительства, отмечает телеканал Al Arabiya, успел распространить свое заявление до того, как был задержан

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Взятый армией Судана под домашний арест премьер-министр Абдалла Хамдук призвал в понедельник сторонников выйти на улицы с мирными акциями протеста. Его заявление распространило министерство информации страны, передает телеканал Al Arabiya.

Хамдук, в частности, обратился с призывом ко всем суданцам "выйти на улицу, защитить революцию, но придерживаться мирного характера протестов".

Глава правительства, отмечает телеканал, успел распространить свое заявление до того, как был задержан и позднее увезен в неизвестном направлении. Министр информации был также арестован.

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СуданПолитический кризис в Судане
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