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Политический кризис в Судане
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В Госдепартаменте выразили обеспокоенность действиями военных в Судане

По словам властей США, "любые изменения в переходном правительстве за счет применения силы" ставят под угрозу предоставление помощи восточноафриканской республике

ТАСС, 25 октября. Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность в связи с последними действиями военных в Судане. Об этом сообщил спецпосланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман.

"США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа и совершенно неприемлемо", - говорится в заявлении Фелтмана, опубликованном на странице бюро Госдепа США по делам стран Африки в Twitter.

По словам спецпосланника, США неоднократно указывали, что "любые изменения в переходном правительстве за счет применения силы" ставят под угрозу предоставление помощи восточноафриканской республике.

Несколько часов назад после встречи главы правящего Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице страны - городе Хартум - начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника. Позднее Хамдук был арестован и увезен в неизвестном направлении. Задержан и министр информации. Поступает также информация об аресте многих лидеров политических партий.

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СуданСШАПолитический кризис в Судане
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