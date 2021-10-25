Секретарь Совбеза Украины усомнился в необходимости вводить визовый режим с Россией

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Вопрос введения визового режима между Украиной и Россией является "специфическим". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное число людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима?" - ответил он на вопрос о необходимости вводить визовый режим с Россией.

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте технически его осуществить возможно, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. В украинском дипведомстве предупредили, что в случае принятия Россией зеркальных мер пострадают около 3 млн граждан Украины, проживающих в РФ.