СМИ: в Южной Корее задержали 27 человек по подозрению в торговле людьми

СЕУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Полиция города Пусан на юго-востоке страны задержала 27 подозреваемых в торговле людьми. Об этом в понедельник сообщило агентство Yohnhap со ссылкой на местную полицию.

По его данным, 27 подозреваемых занимались сутенерством с марта 2020 года по сентябрь 2021 года в городах Пусан и Ульсан, а также в провинции Кёнсан-Намдо. При этом их прибыль составила 700 млн вон (около $600 тыс.).

Отмечается, что одним из задержанных является сотрудник службы безопасности в одном из южнокорейских судов. Он подозревается в управлении притоном, сотрудничестве с другими группировками, нападении на людей, вовлеченных в проституцию.

Как сообщает Yohnhap, полиция изъяла у задержанных 150 млн вон (около $130 тыс.).