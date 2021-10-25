Amnesty International к концу года закроет свои офисы в Гонконге

ТАСС, 25 октября. Правозащитная организация Amnesty International закроет свои офисы в Гонконге к концу года из-за закона КНР об обеспечении нацбезопасности в автономии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в понедельник.

"Местный секционный офис прекратит свою деятельность 31 октября, а региональный офис, являющийся частью международного секретариата Amnesty, должен быть закрыт к концу 2021 года", - говорится в сообщении. Региональные операции будут проводиться из других офисов организации, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам председателя международного совета Amnesty International, принятое решение "обусловлено законом об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, который фактически лишил правозащитные организации возможности выполнять работу [в Гонконге] свободно и без опасения серьезных репрессий со стороны правительства [КНР]".

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами, предусматривая в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна протестов и беспорядков, а некоторые уехали за рубеж.

Amnesty International является международной организацией, деятельность которой направлена на предупреждение и прекращение нарушений прав человека. Организация основана в 1961 году, штаб-квартира располагается в Лондоне.