Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект "О местном референдуме"

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Проект закона "О местном референдуме" направлен для оценки в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию). Об этом в понедельник сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Законопроект "О местном референдуме" направил в Венецианскую комиссию", - написал он на своей странице в Facebook.

Стефанчук подчеркнул, что надеется на объективный ответ из Европы. "Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - подчеркнул глава украинского парламента.

В марте Рада вынесла законопроект на общественное обсуждение. В парламенте тогда сообщали, что документ подготовили представители гражданского общества.

Проект закона "О местном референдуме" предусматривает, что предметом местного референдума может быть выражение недоверия местному совету и главе местной администрации, утверждение устава и программы развития территориальной общины или изменений в него, а также другие вопросы местного значения. Предполагается, что принятое на местном референдуме решение будет обязательным для исполнения.

В стране уже принят закон о всеукраинском референдуме. Верховная рада окончательно утвердила его 26 января текущего года, а 8 апреля документ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Всеукраинский референдум объявляется указом главы государства по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса. Закон определяет четыре вида референдумов - для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.