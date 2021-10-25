Президент Финляндии считает нужным создать условия для более открытого диалога с РФ и КНР

ХЕЛЬСИНКИ, 25 октября. /ТАСС/. Необходимо создавать условия для более открытого диалога с Россией, Китаем и другими игроками. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Нам следует стараться создавать условия, в которых диалог, например, с Россией, Китаем и другими был бы более открытым. Это тоже элемент доверия", - сказал он.

Ниинистё обратил внимание на то, что "политика сдерживания НАТО [в отношении РФ] находится на хорошем уровне, но диалог работает не очень хорошо". По словам финского президента, он продолжил защищать подход продолжения общения и диалога, поскольку это "отражает дух Хельсинки" - принципов подписанного в столице Финляндии в 1975 году Заключительного акта, который лег с основу деятельности ОБСЕ.