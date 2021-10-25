Талибы намерены начать выдачу паспортов в афганских провинциях в ближайшие две недели

ТАСС, 25 октября. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено наладить выдачу гражданских паспортов в некоторых провинциях страны в ближайшие недели. Об этом сообщил в понедельник глава сформированного талибами Генерального управления по вопросам выдачи паспортов при МВД Афганистана Алам Гуль Хаккани.

"Мы [представители "Талибана"] пытаемся полностью укомплектовать персоналом отделы и приобрести необходимое оборудование, и в ближайшие две недели паспортные центры будут открыты в провинциях", - отметил Хаккани, слова которого привел афганский телеканал TOLOnews. По словам чиновника, на первом этапе такие центры откроются в шести крупных провинциях Афганистана.

Он добавил, что процесс выдачи паспортов в Кабуле "проходит нормально". С момента прихода к власти талибов, по данным Хаккани, до настоящего времени в столице страны выдано более 50 тыс. афганских паспортов.

В начале октября "Талибан" возобновил выдачу паспортов и удостоверений личности. Как заявил тогда назначенный радикалами пресс-секретарь МВД страны Саид Хости, пока что на документах будет указываться прежнее название страны, то есть Исламская Республика Афганистан, хотя сами талибы в официальной документации уже используют "Исламский эмират Афганистан".