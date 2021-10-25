Прокуратура Молдавии расследует неудавшуюся попытку отставки главы Конституционного суда

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии расследует конфликт между президентом и парламентом, связанный с неудавшейся попыткой депутатов отправить в отставку председателя Конституционного суда (КС) Домнику Маноле в апреле. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о заведении уголовного дела по факту назначения на должность судьи Конституционного суда в апреле 2021 года. В частности, прокуроры расследуют возможность имевшей место узурпации служебных полномочий лицом, вступившим в должность судьи КС, а также узурпации государственной власти группой лиц", - говорится в сообщении. Ранее с соответствующими жалобами в прокуратуру обратились депутаты находившейся в оппозиции Партии действия и солидарности Сергей Литвиненко и Виржилиу Пысларюк, однако тогда оно было отклонено прокуратурой. Этот отказ был оспорен в Апелляционной палате Кишинева.

Президент против парламента

В апреле этого года в Молдавии разразился конституционный кризис, когда судьи КС удовлетворили запрос президента Майи Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды отклонили предложенную ею кандидатуру премьера. Это позволило главе государства распустить парламент и назначать досрочные выборы. Тогда большинство депутатов отмечали, что решение было принято с нарушением конституции, так как президент, вопреки установленной процедуре, выдвигала несогласованные с ними кандидатуры и отказалась рассматривать предложенного ими претендента на пост премьера.

23 апреля парламент принял декларацию о том, что не признает решение КС. Она была одобрена голосами депутатов от Партии социалистов и группой "За Молдову". Тогда же депутаты отозвали мандат у председателя КС Маноле и назначили нового судью - экс-прокурора Бориса Лупашку.

В ответ Санду заявила, что Маноле остается главой КС и решения парламента не влияют на состав этой инстанции. Президент, поддержку которой выразили послы США, ЕС, Румынии и ряда других европейских стран, призвала своих сторонников к уличным протестам, а силовиков - не выполнять решения парламента. Она также распорядилась взять под охрану здание суда, чтобы не допустить в него Лупашку, который под давлением обстоятельств подал в отставку.