Премьер Канады подтвердил участие в саммите G20 и конференции по климату в Глазго

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что примет участие в саммите лидеров стран G20 в Риме, а также в саммите по климату в Глазго. Об этом в понедельник говорится в сообщении его пресс-службы.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил, что отправится в Европу, где посетит с межгосударственным визитом Нидерланды, прежде чем принять участие в саммите лидеров стран G20 в Италии и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Соединенном Королевстве", - отмечается в документе.

В Гааге Трюдо проведет 29 октября встречу с и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, с 30 по 31 октября он будет в Риме на саммите "двадцатки", а 1-2 ноября - в шотландском Глазго.

Ранее сообщалось, что климатический саммит также лично посетит президент США Джо Байден, а президент РФ Владимир Путин не полетит в Шотландию.