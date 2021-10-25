Афины и Лондон подписали соглашение по сотрудничеству в обороне и торговле

АФИНЫ, 25 октября. /ТАСС/. Греция и Великобритания подписали соглашение по сотрудничеству в обороне, торговле, образовании и других сферах. Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи в понедельник в Лондоне с главой британского МИД Элизабет Трасс. Высказывания греческого министра распространила его пресс-служба.

Дендиас отметил, что в ходе встречи с Трасс были "подробно обсуждены вопросы, связанные с обороной и другими сферами, ситуация на Балканах, а также темы инвестиций и образования, в целом общий объем греко-британских отношений <...> перед предстоящим в середине ноября визитом премьер-министра [Греции] Кириакоса Мицотакиса в Соединенное Королевство".

"Хочу сказать, что дискуссии были исключительно важными, - продолжил министр. - Мы также смогли вместе немного затронуть проблемы, с которыми мы сталкиваемся в кипрском вопросе, проблемы Восточного Средиземноморья, проблемы применения морского права. У нас была возможность подписать греко-британское соглашение, которое охватывает все сектора - оборону, торговлю, отношения в сфере образования, все, что может представлять интерес для обеих стран".

Глава МИД Греции подчеркнул, что теперь нужно иметь возможность наполнить это соглашение содержанием, выполняя его. "Еще больше развивать наши отношения и доказать, что выход Великобритании из Европейского союза никоим образом не означает сокращения ее отношений с Грецией. Наоборот, это возможность для более тесных, более глубоких и искренних двусторонних отношений", - сказал Дендиас.