Представитель ЕС считает, что Минск использует мигрантов на границе в политических целях

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии пытаются использовать ситуацию с мигрантами на границе со странами ЕС в политических целях, Брюссель призывает прекратить такие практики. С таким утверждением выступил в понедельник представитель ЕС при ООН Олаф Скуг, выступая в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи.

"Мы сталкивались с широко распространенными попытками властей использовать находящихся в уязвимом положении мигрантов в политических целях. Мы призываем власти немедленно прекратить подобные практики и другие гибридные угрозы жизням людей, включая блокирование доступа к гуманитарной помощи", - сказал Скуг.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.