В офисе ООН в Хартуме надеются встретиться с взявшими власть военными в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Представители ООН в Хартуме надеются в ближайшие дни провести первые контакты с военными, взявшими власть в стране. Об этом заявил в понедельник на брифинге по видеосвязи из Хартума спецпосланник генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес.

"Я сегодня не видел никого из военных. Я рассчитываю, что такие контакты произойдут в ближайшие пару дней. Сегодня осуществить их сложно, поскольку интернет и телефонные линии отключены", - сказал он.

Первес добавил, что ситуация в Хартуме остается очень переменчивой. Местонахождение арестованных членов правительства неизвестно, добавил он, но при этом выразил надежду, что процесс политического перехода, начатый после предыдущего переворота в стране, будет продолжен.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также несколько высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.