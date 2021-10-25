Госдеп: США активизируют дипломатические усилия по возвращению к переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены активизировать в ближайшее время свои дипломатические усилия, призванные увенчаться возобновлением многосторонних переговоров об урегулировании проблемы ядерных разработок Ирана. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Думаю, вы увидите в предстоящие недели и месяцы на различных уровнях... Нет, в предстоящие дни и недели, а не месяцы, более интенсивную дипломатию вокруг данной цели", - сказал сотрудник Госдепартамента.

При этом он выразил мнение, что стороны достигли "критически важного этапа" консультаций, направленных на восстановление в первоначальном виде Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Данный документ был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. "<...> Мы находимся на критически важном этапе усилий, нацеленных на то, чтобы показать, можем ли мы оживить СВПД", - убежден Мэлли.

С его точки зрения, все зарубежные партнеры США как в Европе, так и на Ближнем Востоке разделяют "глубокую и нарастающую обеспокоенность по поводу темпов и направления движения" Ирана в ядерной сфере. При этом Вашингтон сохраняет готовность вернуться в СВПД и к полному выполнению вытекающих из этого обязательств, заверил дипломат. По его словам, в мировом сообществе нарастает нетерпение, вызванное паузой в переговорах с Ираном, возникшей по решению Тегерана. Все зарубежные партнеры США призывают к тому, чтобы Иран возобновил переговоры в Вене "как можно скорее", заявил Мэлли. Наконец, добавил он, все государства, с которыми ведет консультации американская сторона, высказываются за "возрождение СВПД", выражают готовность "тесным образом координировать" шаги применительно к Ирану, а затем и взаимодействовать с Тегераном таким образом, который будет соответствовать отмене в отношении него санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.