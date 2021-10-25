Спецпредставитель генсека ООН проведет 26 октября для Совбеза брифинг по Судану

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес сообщил, что проведет 26 октября брифинг по ситуации в этой стране для Совета Безопасности всемирной организации.

"Думаю, брифинг будет завтра (26 октября - прим. ТАСС)", - сказал он в понедельник в ходе видеоконференции.

"Единство, которое поддерживалось по Судану за последние два года в Совете Безопасности в противовес различиям, наблюдавшимся по другим странам в регионе, действительно помогало", - отметил спецпредставитель.

Эмиссар не стал предвосхищать дальнейшее развитие ситуации в этой стране. "Я не буду ничего предвосхищать в данном направлении", - сказал он.

По его словам, события в Хартуме пока не сказались на гуманитарной ситуации в стране.

"Гуманитарная ситуация пока не изменилась. Более половины населения Судана нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал он.

Спецпосланник добавил, что большинство жителей страны находятся вне пределов Хартума, а потому действия военных, взявших власть в столице, на их положении не сказались.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.