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СМИ: пираты атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз под флагом Панамы

По данным портала Dryad Global, захватчикам удалось высадиться на борт судна

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии контейнеровоз MSC Lucia, идущий под флагом Панамы. Об этом сообщил в понедельник специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По его данным, пиратам удалось высадиться на борт судна. Dryad Global добавляет, что к контейнеровозу подходит военный корабль.

В свою очередь новостной портал Maritime Bulletin передал, что к захваченному пиратами судну подошел танкер ВМФ России "Академик Пашин". Сейчас он стоит рядом с Lucia. Танкер входит в военно-морскую группу России, которая находится у берегов Западной Африки.

Контейнеровоз шел из Того в Камерун.

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