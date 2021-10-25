СМИ: пираты атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз под флагом Панамы

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии контейнеровоз MSC Lucia, идущий под флагом Панамы. Об этом сообщил в понедельник специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По его данным, пиратам удалось высадиться на борт судна. Dryad Global добавляет, что к контейнеровозу подходит военный корабль.

В свою очередь новостной портал Maritime Bulletin передал, что к захваченному пиратами судну подошел танкер ВМФ России "Академик Пашин". Сейчас он стоит рядом с Lucia. Танкер входит в военно-морскую группу России, которая находится у берегов Западной Африки.

Контейнеровоз шел из Того в Камерун.