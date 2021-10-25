Полиция Любляны расследует дело о письмах с угрозами в адрес руководства Словении

ЛЮБЛЯНА, 25 октября. /ТАСС/. Полиция города Любляны расследует обстоятельства направления по почте писем с угрозами в адрес премьер-министра Словении Янеза Янши, министра обороны Матея Тонина и ряда других политиков. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы страны Стояна Белшака.

По словам Белшака, полиция занимается установлением обстоятельств происшедшего в соответствии с одной из статей уголовного кодекса. Криминалисты направлены в дома премьера и министра, чтобы "расследовать случившееся и обеспечить безопасность представителей высшей власти и остальных граждан Республики Словения". Как уточнил представитель полиции, виновным может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

По данным агентства, письма с угрозами на свой домашний адрес также получили министр внутренних дел Алеш Хойс, члены Демократической партии пенсионеров Словении и Словенской национальной партии.

Первой о происшествиях сообщила 24 октября газета "Дело". По ее данным, премьер Словении получил послание с фотографией, на которой изображены он сам и члены его семьи с нарисованными на лицах мишенями.