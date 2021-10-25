Первого польского космонавта задержали за вождение в нетрезвом состоянии

ВАРШАВА, 25 октября. /ТАСС/. Первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза генерал Мирослав Гермашевский был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило в понедельник польское радио ZET.

80-летний космонавт был задержан полицией в Гостынинском районе Мазовецкого воеводства в центральной Польше. "Ехавшее зигзагом Volvo заметили полицейские из уголовного розыска, которые сообщили об этом дорожной полиции. Они задержали водителя для проверки. Оказалось, что в его организме 0,56 промилле алкоголя", - информировал представитель пресс-службы полиции в Радоме Рафал Ежак.

После всех необходимых процедур Гермашевского отпустили домой. За вождение в нетрезвом состоянии ему грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Мирослав Гермашевский отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30", став 89-м человеком, побывавшим в космосе. На орбитальной станции "Салют-6" поляк участвовал в научных экспериментах, связанных с различными аспектами состояния человеческого организма в условиях невесомости.