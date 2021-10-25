СМИ: воздушное пространство над Римом закроют во время саммита G20

РИМ, 25 октября. /ТАСС/. Итальянские власти закроют воздушное пространство над Римом для полетов на время саммита лидеров стран Группы двадцати (G20), который пройдет 30-31 октября. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA.

Встречи глав государств и правительств "двадцатки" будут проходить в конгресс-центре "Нувола" ("Облако"), построенном несколько лет назад по проекту архитектора Массимильяно Фуксаса на юге итальянской столицы, в квартале ЭУР (EUR), где будет введена зона безопасности с особым режимом контроля. Особые меры будут приниматься во всем городе с учетом того, что ряд лидеров, включая президента США Джо Байдена, посетят Ватикан. Власти опасаются провокаций в связи с последними акциями против ковид-сертификатов, которые были отмечены эпизодами выступлений агрессивно настроенных манифестантов.

Как ранее сообщала газета La Stampa, в дни проведения саммита к охране правопорядка будут привлечены до 500 военных, а также активирована система наблюдения за воздушным пространством, включая механизмы защиты от беспилотников. Данное решение было принято на заседании комитета МВД по безопасности после фактов беспорядков, возникших 9 октября в ходе протестов против введения "грин-пассов" на рабочих местах. По данным агентства ANSA, 30 октября перед кафедральным папским собором Святого Иоанна в Латеране планируется новая манифестация.