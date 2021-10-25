В Латвии прошли учения с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS

РИГА, 25 октября. /ТАСС/. Силы специальных операций США провели в понедельник на рижском аэродроме Спилве учения с применением реактивных систем залпового ракетного огня HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

В ходе маневров была продемонстрирована оперативная доставка и развертывание ракетных систем HIMARS, которые были погружены в самолет MC-130J Commando II. "Целью учений было продемонстрировать возможности коллективной защиты и способность союзников быстро доставить в Латвию средства огневой поддержки, оказывая поддержку национальным вооруженным силам в обороне страны", - уточнило Минобороны.

"Сегодня мы убедились в способности и готовности США молниеносно, в любом месте и в любое время доставить в Латвию ракетно-артиллерийскую систему HIMARS", - сказал министр обороны республики Артис Пабрикс. "Во время учений латвийские и американские солдаты продемонстрировали отличное взаимодействие и совместимость сил, что подтверждает готовность реагировать в любой кризисной ситуации, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя", - добавил он.

По словам министра, использование аэродрома Спилве для таких учений подтверждает возможности НАТО по практической поддержке Латвии. Маневры демонстрируют внедрение всеобъемлющей системы национальной обороны, показывая сотрудничество государственного и частного секторов в использовании существующей инфраструктуры для обороны страны.

Как подчеркивает Минобороны Латвии, в рамках учений была выполнена доставка ракетного комплекса HIMARS с помощью самолета, немедленное развертывание на взлетно-посадочной полосе, имитация стрельбы, после чего система была собрана и загружена обратно на борт, чтобы максимально быстро отправиться в другое место. На развертывание и загрузку ракетной артиллерийской системы обратно в самолет потребовалось около 15 минут, уточнило министерство.