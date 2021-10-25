В Молдавии заявили, что не намерены покидать СНГ и заинтересованы в сотрудничестве

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Молдавия не собирается выходить из состава СНГ, так как сотрудничество с членами организации выгодно для Кишинева. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила в понедельник в интервью телеканалу PRO TV.

"Мы не рассматриваем возможности выхода из СНГ. У нас есть области, где нам выгодно сотрудничать с входящими в него странами, особенно в экономике", - отметила премьер. Она напомнила, что молдавские производители поставляют свою продукцию в Россию и другие страны СНГ, где также работают трудовые мигранты из республики.

Гаврилица представляла Молдавию на прошедшем 15 октября саммите СНГ, где заявила, что новое руководство республики выступает за прагматичную, взвешенную внешнюю политику, которая учитывает интересы партнеров. Премьер призвала готовить содружество к современным реалиям и вызовам нового времени, высказалась за более полное использование большого потенциала торгово-экономического сотрудничества входящих в него стран. По словам премьера, то, что в Молдавии действует режим свободной торговли с Европейским союзом, делает республику более привлекательной для партнеров по СНГ, в том числе с точки зрения открытия совместных производств, увеличения объемов инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов.

За активное развитие отношений с Россией и СНГ выступал прежний президент Молдавии Игорь Додон. Его преемница Майя Санду, как и сформировавшая правительство Гаврилицы пропрезидентская Партия действия и солидарности, провозгласила политику сближения с ЕС.