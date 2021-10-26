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Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Мьянме

Представительница Сингапура Ноэлин Хейзер сменит на этой должности швейцарку Кристин Шранер Бургенер

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении представительницы Сингапура Ноэлин Хейзер своим спецпосланником по Мьянме. Об этом сообщили в понедельник в офисе Гутерриша.

Хейзер сменит на этой должности представительницу Швейцарии Кристин Шранер Бургенер.

Ноэлин Хейзер с 2007 по 2014 год была исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

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