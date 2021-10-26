FT: Amazon создаст спецслужбам Британии облачный сервис для анализа секретных данных

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Британские службы контрразведки (MI-5), внешней разведки (MI-6) и радиоэлектронной разведки (GCHQ) предоставили американской компании Amazon контракт на разработку облачного сервиса для безопасного хранения и обработки секретных сведений. Как сообщила в понедельник вечером на своем сайте газета Financial Times, он позволит спецслужбам королевства легко обмениваться информацией между собой и с другими ключевыми ведомствами, а также проводить глубокий анализ данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Как уточняет издание со ссылкой на четыре источника, контракт был заключен в этом году, однако его условия не будут разглашаться. По оценке экспертов, в ближайшие 10 лет британские спецслужбы могут потратить от $700 млн до $1,4 млрд на услуги облачной платформы Amazon Web Services (AWS). Издание напоминает, что для королевства это первый подобный договор, тогда как ЦРУ США договорилось о сотрудничестве с AWS еще в 2013 году.

По словам экс-главы Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Кирана Мартина, новое технологическое решение позволит разведывательному сообществу тратить на поиск необходимых сведений в общей базе данных минуты, а не недели и месяцы. Применение ИИ упростит выполнение таких задач, как поиск голоса конкретного человека в крупном аудиоархиве и перевод его речи.

Данные планируется хранить на территории Великобритании, у Amazon не будет к ним доступа. Financial Times полагает, что сотрудничество спецслужб с крупнейшим в мире онлайн-ретейлером привлечет пристальное внимание регуляторов и парламента королевства. Один из опрошенных изданием экспертов выразил мнение, что, доверяя государственные секреты американской компании, Великобритания рискует поступиться своим суверенитетом. Как указывается в публикации, попытки Лондона найти британского поставщика, который мог бы конкурировать с AWS, закончились провалом, тогда как Франция в этом году объявила о создании суверенной облачной платформы для нужд своих госструктур.