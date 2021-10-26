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В Гонконге отменят большую часть карантинных исключений для въезда

Сейчас отдельным представителям крупного бизнеса и некоторых отраслей разрешено посещать город без прохождения обязательного карантина

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 октября. /ТАСС/. Власти Гонконга начнут сворачивать практику, разрешающую отдельным представителям крупного бизнеса и ряда отраслей посещать мегаполис без прохождения обязательного карантина. Большинство таких исключений будет скоро отменено, сообщила во вторник журналистам глава местной администрации Кэрри Лам.

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"Что касается групп людей, не проходящих карантин, большая часть таких исключений будет отменена. Мы оставим только те категории, которые связаны с экстренными службами и услугами, в том числе с повседневными поставками [продовольствия] в Гонконг. В частности, это пересекающие границу водители грузовиков", - сказала глава региона.

Она пояснила, что данная мера принимается с целью обеспечения условий для скорейшего открытия границы с материковым Китаем.

В настоящее время некоторые категории лиц, въезжающих в Гонконг, в виде исключения могут быть освобождены от обязательного карантина в отеле, срок которого достигает 21 дня. Среди них - топ-менеджеры, руководители крупных компаний, представители научных кругов, члены экипажей самолетов и судов.

В августе власти Гонконга, где действуют жесткие ограничения на въезд иностранцев из-за пандемии, разрешили безкарантинный въезд для съемок известной актрисе Николь Кидман, что вызвало неоднозначную реакцию и споры в обществе.

В последние месяцы в этом специальном административном районе КНР выявлялись лишь редкие, единичные случаи заболевания коронавирусом. В настоящее время местные власти прилагают усилия для постепенного открытия границы с материковым Китаем, которая остается закрытой с начала пандемии.

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