Делегацию Казахстана на конференции по климату в Глазго возглавит Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин возглавит делегацию Казахстана на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая пройдет в Глазго (Великобритания) с 31 октября по 12 ноября. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Аскару Мамину возглавить казахстанскую делегацию на предстоящей 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в шотландском городе Глазго", - написал Уали в Facebook.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Великобритании в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.