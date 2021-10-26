СМИ: Индия разместила системы залпового огня на границе с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 октября. /ТАСС/. Армия Индии развернула реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Пинака" и "Смерч" в Восточном Ладакхе на передовых позициях на линии действительного контроля (ЛАК) с Китаем. Об этом во вторник сообщает Радио Индии со ссылкой на командование индийскими войсками в Восточном Ладакхе.

РСЗО "Пинака", созданная индийской Организацией оборонных исследований и разработок, и система "Смерч" способны поражать цели противника на удалении до 90 км и значительно увеличивают боевые возможности войск, дислоцированных вдоль ЛАК, указали источники радиостанции.

Агентство ANI также сообщило о переброске в Восточный Ладакх индийских новейших легких гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров и модернизированных зенитных орудий Bofors L70. Зенитные орудия Bofors L70 обладают улучшенными возможностями обнаружения целей и их автоматического сопровождения в любых погодных условиях. Они были произведены шведской компанией Bofors AB в 1950-х годах и модернизированы индийской фирмой Bharat Electronics Limited.

Переброска индийской артиллерии в Ладакх произошла на фоне тупика, создавшегося на прошедшем 10 октября 13-м раунде переговоров по ситуации в этом районе из-за отказа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отвести свои войска от ЛАК на постоянные базы, что является условием восстановления статус-кво в Ладакхе, сохранявшегося до апреля 2020 года.

Индия и Китай с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью в почти 60 тыс. квадратных километров на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит в том числе в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор привел к крупномасштабной пограничной войне между Индией и КНР.

5-6 мая 2020 года в Восточном Ладакхе началось противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50-60 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.