{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Индия разместила системы залпового огня на границе с Китаем

По данным Радио Индии, реактивные системы "Пинака" и "Смерч" способны поражать цели на удалении до 90 км

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 октября. /ТАСС/. Армия Индии развернула реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Пинака" и "Смерч" в Восточном Ладакхе на передовых позициях на линии действительного контроля (ЛАК) с Китаем. Об этом во вторник сообщает Радио Индии со ссылкой на командование индийскими войсками в Восточном Ладакхе.

РСЗО "Пинака", созданная индийской Организацией оборонных исследований и разработок, и система "Смерч" способны поражать цели противника на удалении до 90 км и значительно увеличивают боевые возможности войск, дислоцированных вдоль ЛАК, указали источники радиостанции.

Агентство ANI также сообщило о переброске в Восточный Ладакх индийских новейших легких гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров и модернизированных зенитных орудий Bofors L70. Зенитные орудия Bofors L70 обладают улучшенными возможностями обнаружения целей и их автоматического сопровождения в любых погодных условиях. Они были произведены шведской компанией Bofors AB в 1950-х годах и модернизированы индийской фирмой Bharat Electronics Limited.

Переброска индийской артиллерии в Ладакх произошла на фоне тупика, создавшегося на прошедшем 10 октября 13-м раунде переговоров по ситуации в этом районе из-за отказа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отвести свои войска от ЛАК на постоянные базы, что является условием восстановления статус-кво в Ладакхе, сохранявшегося до апреля 2020 года.

Индия и Китай с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью в почти 60 тыс. квадратных километров на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит в том числе в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор привел к крупномасштабной пограничной войне между Индией и КНР.

5-6 мая 2020 года в Восточном Ладакхе началось противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50-60 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.

Теги
ИндияКитай
Глава фракции "Слуга народа" назвал неактуальной идею президентской республики на Украине
По словам Давида Арахамии, это "личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова", которую он "ни с кем не согласовывал"
Читать полностью