Петицию с требованием остановить войну в Донбассе подписали более 5,5 тыс. человек

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. человек подписали петицию, адресованную президенту Украины Владимиру Зеленскому, с требованием остановить войну в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-платформе change.org, где размещен документ.

"Мы, неравнодушные граждане Украины, глубоко озабоченные судьбой нашей родины и уставшие от братоубийственной войны на юго-востоке нашей страны <...> обращаемся к президенту Украины В. А. Зеленскому и специальному представителю ОБСЕ по переговорам в контактной группе М. Киннунену с просьбой и требованием остановить братоубийственную войну в Донбассе", - говорится в петиции.

В документе, который на утро вторника подписали 5 535 человек, содержится требование организовать прямой диалог и переговоры представителей Украины и республик Донбасса на всех возможных уровнях, а также предоставить Донбассу особый статус в соответствии с минскими соглашениями и принять меры для скорейшего снятия экономической блокады.

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

С победой на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, обещавшего принести мир в Донбасс, ничего принципиально не изменилось. План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и получивший название комплекс мер по выполнению минских соглашений, до сих пор так и не реализован. Одними из ключевых пунктов политического урегулирования были принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса и объявление амнистии. Переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что в Киев не может выполнить минские соглашения в нынешнем виде, и власти Украины хотят изменить некоторые положения, которые считают невыполнимыми.