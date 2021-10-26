Бундестаг впервые собрался в новом составе после парламентских выборов

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Бундестаг 20-го созыва во вторник спустя месяц после парламентских выборов в ФРГ собрался на учредительное заседание, чтобы выбрать нового председателя и заместителей, а также утвердить регламент. Трансляцию заседания ведут немецкие телеканалы.

На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Депутатский корпус германского парламента насчитывает 736 мест. Это больше, чем когда бы то ни было. Бундестаг прошлого созыва насчитывал 709 парламентариев, что также в свое время стало рекордом.

СДПГ сформировала крупнейшую фракцию из 206 мест, ХДС/ ХСС получил 197. "Зеленым" досталось 118 мандатов, Свободной демократической партии - 92, "Альтернативе для Германии" - 83, Левой партии - 39. Один мандат получила региональная партия Союз южношлезвигских избирателей. Это политическое объединение представляет интересы датского национального меньшинства в земле Шлезвиг - Гольштейн.

Согласно Конституции Германии, в день учредительного заседания парламента нового созыва завершаются полномочия канцлера и министров. Если к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, а сейчас в ФРГ именно такая ситуация, то действующее правительство завершает срок лишь формально и продолжает выполнять все обязанности без каких-либо ограничений. Ангела Меркель и главы ведомств получат увольнительные грамоты из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера после 18:00 мск, но продолжат работу.