США и Индонезия призвали страны G20 к совместному противодействию будущим пандемиям

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Министры финансов США и Индонезии Джанет Йеллен и Сри Мульяни Индравати призвали участников предстоящей встречи министров финансов и здравоохранения стран Группы двадцати (G20), организуемой в рамках саммита лидеров "двадцатки", который пройдет 30-31 октября в Риме, к организации форума для координации усилий по повышению готовности к будущим пандемиям. Об этом говорится в совместном заявлении двух министров, размещенном в понедельник на сайте американского ведомства.

"В этом месяце нам предоставляется политическое окно возможностей для принятия мер для того, чтобы мы были лучше подготовлены к недопущению превращения следующего смертельно опасного патогена в пандемию, - говорится в заявлении. - Мы не должны упустить эту возможность, позволяющую продемонстрировать лидерство путем [принятия на себя] решительного обязательства действовать".

"Мы все пытаемся преодолеть гуманитарные и экономические последствия, вызванные этой не имеющей границ, беспощадной пандемией, - указывается в заявлении. - И добиваясь прогресса в борьбе с COVID-19, мы должны учитывать суровую реальность: нынешняя пандемия не станет последней".

Министры отметили, что пандемия коронавирусной инфекции, уже унесшая в мире жизни более 5,2 млн человек, выявила неподготовленность стран к такому масштабному бедствию и ограниченность координации международных усилий в противодействии ему. Поэтому, подчеркивается в заявлении, необходимо создание глобального механизма по выявлению, предотвращению подобных пандемий и информированию об их зарождении.

Такое взаимодействие, отметили министры США и Индонезии, тем более необходимо, что оно не только позволит устранить многие национальные бюрократические преграды, но и предоставит ресурсы нуждающимся странам, просто не имеющим возможностей противостоять подобным пандемиям в одиночку.

"Эти страны <...> особенно нуждаются в том, чтобы такая инициатива опиралась на поддержку международного сообщества, - говорится в совместном заявлении. - Цена бездействия в принятии этих мер была бы чудовищной".