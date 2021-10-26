СМИ: британский премьер намерен чаще контактировать с президентом России

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится чаще контактировать с президентом России Владимиром Путиным для решения вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщила во вторник газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве, прокомментировавший состоявшийся в понедельник телефонный разговор лидеров.

"Речь идет о проведении прагматичной, разумной дипломатии в вопросах, где у нас есть общие интересы, включая изменение климата и иранскую ядерную сделку", - сказал собеседник издания, по словам которого глава британского правительства намерен "сделать более регулярными" контакты с российским президентом.

Обозреватель The Times со своей стороны отмечает, что заявление Даунинг-стрит, 10, распространенное по итогам разговора, может намекать на перспективу потепления в отношениях двух стран. В документе говорилось, что текущие отношения Великобритании с Россией не являются такими, какими бы их хотел видеть Лондон.

В Кремле по итогам разговора отметили, что, обменявшись оценками ситуации в двусторонних отношениях, лидеры выразили "обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений". Там также подчеркнули, что во время разговора было "условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты".

В предыдущий раз Путин и Джонсон разговаривали по телефону 8 мая 2020 года. Тогда также с обеих сторон была выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем. Президент РФ и премьер-министр Великобритании встречались в январе 2020 года в Берлине на международной конференции по урегулированию в Ливии. Это была их первая и единственная личная встреча.