Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для перелета афганских женщин

НУР-СУЛТАН, 26 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана предоставили афганским женщинам гуманитарный транзитный коридор через аэропорт Алма-Аты для перелета в третьи страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин - судей и парламентариев - и членов их семей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что транзит организован в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алма-Аты для дальнейшего пролета в третьи страны.