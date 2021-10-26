{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для перелета афганских женщин

Транзит организован в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алма-Аты для дальнейшего пролета в третьи страны

НУР-СУЛТАН, 26 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана предоставили афганским женщинам гуманитарный транзитный коридор через аэропорт Алма-Аты для перелета в третьи страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин - судей и парламентариев - и членов их семей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что транзит организован в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алма-Аты для дальнейшего пролета в третьи страны.

Теги
АфганистанКазахстан
СМИ: британский премьер намерен чаще контактировать с президентом России
Источник в британском правительстве сообщил, что речь идет о проведении прагматичной, разумной дипломатии в вопросах, где есть общие интересы, включая изменение климата и иранскую ядерную сделку
Читать полностью