DPA: полиция ФРГ задержала 21 нелегального мигранта из Ирака на северо-востоке страны

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии задержали на острове Узедом, расположенном на границе с Польшей (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), 21 мигранта из Ирака, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию ФРГ. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

По его данным, задержание произошло после того, как сотрудники полиции были проинформированы о попытке нелегального пересечения границы местными жителями. Согласно предварительному расследованию, мигранты были ввезены контрабандой в Германию на нескольких автомобилях. В качестве конечного пункта назначения для нелегалов должна была стать Великобритания.

В понедельник на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ Стив Альтер сообщил, что мигранты продолжают прибывать в Германию со стороны Белоруссии через территорию Польши. Он уточнил, что, по данным федеральной полиции, до конца прошлой недели с начала года было зафиксировано 6 100 фактов неразрешенного въезда, причем речь идет именно о тех мигрантах, которые прибыли с территории Белоруссии. В основном это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Прежде всего нелегалы направляются в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 23 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.