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Премьер Польши совершил перестановки в правительстве

В частности, пост министра сельского хозяйства и развития сельской местности займет Хенрик Ковальчик, а министром по вопросам климата будет Анна Москва

ВАРШАВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий совершил ряд перестановок в правительстве страны. Свое решение он огласил во вторник на пресс-конференции.

Согласно этим перестановкам, пост министра сельского хозяйства и развития сельской местности займет Хенрик Ковальчик. "Я попросил, чтобы он взял на себя функции вице-премьера", - указал Моравецкий.

Министром по вопросам климата теперь будет Анна Москва. Прежний руководитель - Михал Куртыка - решил оставить этот пост по собственному желанию.

Пост министра по вопросам развития и технологии займет Петр Новак. Новое министерство спорта и туризма возглавит Камиль Бортничук.

Президент Польши Анджей Дуда произведет новые назначения во вторник вечером.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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