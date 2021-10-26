Суд Испании отклонил жалобу экс-главы разведки Венесуэлы на экстрадицию в США

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании отклонил жалобу бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля на решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба инстанции.

Отмечается, что ВС "отклонил сегодня жалобу Уго Армандо Карвахаля Барриоса на соглашение Совета министров от 3 марта 2020 года, которым была одобрена его выдача Соединенным Штатам [Америки]".

Экс-глава военной разведки был задержан в апреле 2019 года в Испании по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. Сначала суд королевства отказал в экстрадиции венесуэльца, в результате чего его отпустили из-под стражи. Решение было обжаловано, и тогда суд согласился выдать Карвахаля США. Позднее полиция Испании сообщила, что не может установить его местонахождение. В сентября текущего года он был вновь задержан в королевстве.

В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.